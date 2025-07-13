أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، عن استضافة مدينة جدة لمنافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات (الزوارق السريعة - الفورمولا 1) - جائزة جدة الكبرى - وذلك ضمن سلسلة برامج وفعاليات موسم جدة (2025).وتُعد استضافة الحدث العالمي تأكيدًا على المكانة المتنامية التي تحتلها مدينة جدة على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية، وانعكاسا لرؤية المملكة في تعزيز حضورها في استضافة الأحداث العالمية الكبرى.وأوضح الرئيس التنفيذي لـ H2O Racing رايموندو دي سان جيرمانو، عن سعادته لاستضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات بطولة العالم لسباقات ( الزوارق السريعة - الفورمولا1)، قائلًا: «نحن في غاية الحماس لمتابعة هذه الإثارة في مدينة جدة عروس البحر الأحمر»، منوهًا إلى أن هذه الشراكة تُمثّل بداية تعاون طويل الأمد وتطويرًا للبطولة على مختلف الأصعدة.