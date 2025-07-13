أعلن نادي الاتحاد قائمة الفريق الكروي الأول المغادرة إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي القادم الذي سينطلق غداً (الإثنين) ويستمر إلى 8 أغسطس القادم، وشهدت القائمة استبعاد ستة لاعبين يأتي أبرزهم الحارس محمد المحاسنة والظهير الأيمن فواز الصقور والمهاجم صالح العمري، فيما عاد لقائمة الفريق كل من فيصل الغامدي ومروان الصحفي وطلال حاجي إضافة إلى أحمد الغامدي.

وضمت القائمة 29 لاعباً هم؛ بريدراغ رايكوفيتش، أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بيرايرا، سعد الموسى، ماريو ميتاج، معاذ فقيهي، مهند شنقيطي، فابينهو، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نغولو كانتي، حامد الغامدي، محمد هزازي، حسام عوار، أوناي هرنانديز، عبدالإله هوساوي، نايف الجدعاني، ستيفن بيرغوين، عبدالرحمن العبود، أحمد الغامدي، موسى ديابي، عبدالعزيز البيشي، مروان الصحفي، كريم بنزيما، صالح الشهري، طلال حاجي.

وستبدأ رحلة الفريق الكروي الأول غداً (الإثنين) الموافق 14 يوليو عبر برنامج إعدادي شامل يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً وتجهيزهم لخوض غمار المنافسات المحلية والقارية المنتظرة، وسيستمر المعسكر إلى 8 أغسطس القادم بين مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، وسيخوض الفريق عدداً من اللقاءات الودية، وستكون البداية بمواجهة فريق النادي تحت 21 عاماً، ثم مواجهة فنربخشة التركي، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المباريات الودية التي سيتم برمجتها.

وقدم الرئيس التنفيذي للنادي دومينغوس أوليفيرا تهنئته لجميع أعضاء الفريق بانطلاق الموسم الرياضي الجديد، معبراً عن أمنياته الصادقة بأن يواصل الفريق تحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير الاتحادية العظيمة، وأكد أوليفيرا أن استمرارية النجاح لا تتحقق إلا بالاجتهاد والمثابرة منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى أن ما تحقق في العام الماضي كان مثالاً يحتذى به في العمل الجماعي الجاد والتحضير الذهني والبدني والإصرار على اللعب بروح تنافسية عالية حتى اللحظة الأخيرة من الموسم.