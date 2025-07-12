حقق الفريق البريطاني Team Redline لقب أولى منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بعد فوزهم ببطولة Rennsport، ليحصلوا بذلك على كأس البطولة والحصة الكبرى من مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة، التي بلغت 500,000 دولار، إضافة إلى 1,000 نقطة وضعتهم في صدارة جدول الترتيب العام للأندية، ضمن الحدث العالمي الذي يقام في بوليفارد رياض سيتي حتى الـ 24 أغسطس المقبل.وشارك في البطولة 9 فرق من نخبة الفرق العالمية في عالم سباقات المحاكاة، إذ انطلقت المنافسات 8 يوليو الجاري، واختتمت أمس بتتويج الفريق البريطاني الذي مثله كل من: الهولندي جيفري ريتفيلد، والبريطاني سيباستيان جوب، والسلوفيني كيفين سيجي، والبريطاني لوك بينيت، الذي توج أيضاً بلقب أفضل لاعب في البطولة.وعلّق بينيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المنافسات قائلاً: «شعور رائع أن ننجح في الحصول على أول ألقاب نسخة هذا العام من كأس العالم للرياضات الإلكترونية»، مبيناً أن المنافسة قوية وأداء الفرق الأخرى قوي أيضاً، ولكن روح الفريق الواحد ورغبتنا الدائمة في التطور ودفع بعضنا البعض لتقديم الأفضل هو ما ساعدنا على الظهور بالشكل المميز.وأضاف: «لقد أبهرتنا الترتيبات والتجهيزات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما أننا سعداء بمستوى التنظيم الاحترافي الذي أشعرنا بالراحة وهو ما أسهم بشكل إيجابي في المستوى الذي يقدمه الجميع خلال المنافسات».ومع ختام بطولة Rennsport، فإن بطولات الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، تستمر من خلال بطولات Fatal Fury: City of The Wolves التي تختتم اليوم، وبطولتي VALORANT وApex Legends التي تستمر حتى الأحد المقبل.وتضم النسخة الثانية من كأس العالم، أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، ضمن أكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية، الذي يتجاوز 70 مليون دولار.