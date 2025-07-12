‏‏اختتمت في مدينة أبها تصفيات المنطقة الجنوبية لفنون القتال المختلطة، التي نظمها الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، وذلك على صالة مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمشاركة مختلف الفئات العمرية، ‏وشهدت التصفيات تنافساً ومستويات فنية في مختلف الأوزان، ضمن ثلاث فئات رئيسية: براعم (12–13 سنة)، ناشئين (14–15 سنة)، ورجال (18 سنة).وشملت نتائج التصفيات في فئة البراعم (12–13 سنة): لوزن 40 كغم، إذ حقق المركز الأول بتال آل فهيد، والمركز الثاني متعب القحطاني، وفي وزن -52 كغم، حقق المركز الأول عبدالرحمن آل لاحق، والمركز الثاني ظافر آل مريع، وفي المركز الثالث فارس الشهري.‏وفي فئة الناشئين (14-15 سنة) لوزن -67 كغم، حقق المركز الأول خالد القحطاني، وفي المركز الثاني فراس الشهري، أما فئة شباب 16-17 سنة، -61.3 كغم، فقد حصل على المركز الأول عبدالإله القحطاني، وفي المركز الثاني بدر السرحاني، والمركز الثالث آبي الغامدي، وفي وزن 70.3 كغم، فقد حقق المركز الأول البراء الأعجم، وفي المركز الثاني عبدالمجيد دفع الله.‏وجاء في المركز الأول لفئة الرجال أكثر من 18 سنة وزن 61.3 كجم، عبدالله الخضري، وفي المركز الثاني عبدالرحمن الشيباني، وفي وزن 65.7 كغم، فقد حصل على المركز الأول فيصل آل إبراهيم، والمركز الثاني نواف عبدلي، وجاء في المركز الثالث حلمي عبدالله.‏وفي وزن 70.3 كغم، حقق اللاعب حسن عبدالقادر المركز الأول، وجاء ثانياً حسن نصار، وثالثاً أسامة راجحي، وفي وزن 77.1 كغم فقد حصل على المركز الأول محمد المولد، وفي المركز الثاني يونس إبراهيم، وجاء ثالثاً جمال عمر، وفي وزن 83.9 كغم، حصل أيمن عسيري على المركز الأول، وفي المركز الثاني أسامة الغامدي.