حقق المنتخب السعودي لكرة السلة تحت 16 عاماً فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة (88-41)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة أم الحصم في مملكة البحرين، وذلك ضمن منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة.وأظهر «الأخضر» تفوقاً واضحاً منذ بداية المباراة، إذ أنهى الشوط الأول متقدماً (40-21)، قبل أن يواصل هيمنته خلال الشوط الثاني، موسعاً الفارق بشكل كبير حتى صافرة النهاية.ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهته القادمة اليوم السبت، بلقاء نظيره المنتخب الكويتي في مباراة مرتقبة، يسعى خلالها لمواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصار جديد في مشواره نحو اللقب الخليجي.