توج الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي بطلاً في اليوم الأول من بطولة ڤالكينزڤارد الدولية لقفز الحواجز، المقامة بهولندا من فئة الأربع نجوم، وذلك في شوط 145 سم.وجاء فوز الشربتلي في البطولة، التي تستمر لثلاثة أيام، على الجواد «بوكمانز جونيور» بعد انتزاعه الصدارة على أقرب منافسيه الفارس يالبيت يوفري، الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الفارس التشيلي جورج كابديفيلا.ويواصل الشربتلي برفقة زميله الفارس خالد المبطي، المشاركة في البطولة يومي السبت والأحد القادمين.ويأتي هذا الفوز ضمن مشاركة الفارس في الموسم الأوروبي، الذي يقدم من خلاله أداءً مميزاً في رياضة قفز الحواجز.