حذف لاعب وسط الأهلي والمنتخب السعودي السابق عبد الله عطيف بيان اعتزاله كرة القدم الذي نُشر قبل قليل.

وكتب عطيف عبر خاصية ستوري إنستغرام: «الحساب كان مُهكراً للأسف، استعدته ولله الحمد».

وكان حساب عطيف قد نشر رسالة مطوّلة أعلن فيها اعتزال النجم السعودي، حيث جاء فيها: «في أصعب قرار اتخذته في حياتي، وبعد محاولات عديدة للتغلب على ركبتي، ولكن للأسف هُزمت، الحمد لله على كل حال ولعل في الأمر خيرة يا رب، في سن الـ32 سنة قررت أن اعتزل كرة القدم نهائياً، أود أن أشكر جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وزملائي اللاعبين الذي عملت معهم، شكراً أيضاً لجميع زملائي من شاركت معهم المستطيل الأخضر».

وأضاف: «شكراً للجماهير التي لها محبة وتقدير خاص ووقفت جانبي في أصعب الظروف من إصابات وغيرها، أتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح».