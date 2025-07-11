أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إقصاء فريق كريستال بالاس الإنجليزي من الدوري الأوروبي وتحويله للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بسبب مخالفة قواعد ملكية الأندية المتعددة.وكان كريستال بالاس قد ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن «اليويفا» قرر إنزاله إلى المسابقة القارية الثالثة، ما يمهّد الطريق أمام نوتنغهام فورست للحصول على مقعده في الدوري الأوروبي.ووفقاً للتقارير، فإن إدارة كريستال بالاس تشعر بـ«غضب شديد» من القرار، وقد قررت تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، التي تملك صلاحية تسريع النظر في القضايا العاجلة، ومن المرجح أن تفعل ذلك في هذه الحالة.ويعود القرار إلى أن مجموعة مالكي كريستال بالاس التي تملك أيضاً نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تأهل بدوره إلى الدوري الأوروبي. وتنص لوائح «اليويفا» على أنه لا يمكن لفريقين مملوكين من الجهة نفسها المشاركة في المسابقة الأوروبية نفسها، وفي مثل هذه الحالات، يُمنح المقعد للفريق الذي أنهى الموسم في مركز أعلى في الدوري المحلي.وقد جاء ليون في المركز السادس بالدوري الفرنسي، بينما أنهى كريستال بالاس الموسم في المركز الثاني عشر بالدوري الإنكليزي الممتاز، ما منح النادي الفرنسي الأحقية بالمشاركة.