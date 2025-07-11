قبل 4 أربعة أيام من انطلاق معسكر الفريق الاتحادي الإعدادي في 3 دول (إسبانيا، والبرتغال، والصين)، استعداداً للمشاركة في 4 بطولات محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك، ودوري أبطال نخبة آسيا)، أحتفل قائد النمور «كريم بنزيما» بحفل زفافه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية «لينا حضري» في خليج أجاكسيو «جزيرة كورسيكا»، إذ استأجر «بنزيما» منزلاً خاصا لقضاء شهر العسل حيث ظهرا في جولة بحرية على متن قارب في منطقة «كوتي تشيافاري» برفقة أفراد عائلتيهما، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ «RT». وسبق لكريم بنزيما الزواج بعارضة الأزياء كورا غوتييه عام 2017 وأنجب منها ابنه إبراهيم قبل أن ينفصلا لاحقا، كما أنجب النجم الفرنسي ابنتيه ميليا ونوري من زوجته السابقة كلوي دي لوناي. وتبلغ لينا حضري 33 عاما وهي من مواليد الجزائر وهاجرت مع والدها ووالدتها إلى فرنسا بسبب الحرب الأهلية.وبدأت لينا مسيرتها الفنية في عالم التمثيل عام 2014 و نالت شهرة واسعة في عام 2019 بعد مشاركتها في فيلم «بابيتشا» التي نالت من خلاله جائزة «أوريزنتي»، لأفضل ممثلة، كما شاركت في العديد من الأفلام التي وضعتها على خريطة نجوم السينما العالمية بشكل كبير.