انطلقت رسميًّا بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في العاصمة الرياض، وذلك بحفل افتتاح جماهيري حاشد أحياه نجم الموسيقى العالمي Post Malone، معلنًا بذلك بداية سبعة أسابيع من المنافسات النخبوية في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وشهد الحدث حضور الآلاف في ساحة ANB Arena المغلقة في قلب بوليفارد رياض سيتي، بينما تابع ملايين المشاهدين حول العالم فعاليات الحفل عبر البث المباشر، مستمتعين بليلة استثنائية من الموسيقى والترفيه والأجواء النابضة بالحياة على أكبر مسرح للرياضات الإلكترونية عالميًّا.

وتضمن الحفل العرض الأول للأغنية الرسمية للعام الخاص بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعنوان «Til My Fingers Bleed»، والتي تجاوزت حاجز المليوني استماع عبر منصة سبوتيفاي خلال أسبوعها الأول، وجاءت الأغنية ثمرة تعاون فني يجمع بين DINO نجم فرقة SEVENTEEN الشهيرة، ومغني الراب الأمريكي Duckwrth، والمبدع Telle Smith من فرقة The Word Alive. وتمزج الأغنية بين موسيقى الكي بوب والهيب هوب والروك، لتعكس حماس وأجواء أكبر حدث للرياضات الإلكترونية في العالم، وقدّم الثلاثي العرض الأول للأغنية بمشاركة المنتج العالمي Alesso المرشح لجوائز جرامي، وTina Guoعازفة التشيللو العالمية، والنجم العالمي صاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة Post Malone.

وأشرف على إنتاج حفل الافتتاح فريق عمل حائز على جوائز عالمية، على رأسه المنتج التنفيذي Ariel Horn والمدير الإبداعي التنفيذي Viranda Tantula، وصُمم الحفل ليجسد الرسالة الأساسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، المتمثلة في معاني التحدي والشغف الجماهيري وروح المنافسة والسعي نحو القمة، وتضمن الإنتاج مساحة عرض بتقنية LED بطول 40 مترًا وسقفًا معلقًا بتقنية LED، الأمر الذي أضفى بُعدًا بصريًّا مذهلًا على الفعالية، كما تم دمج العروض الفنية مع مؤثرات بصرية وإضاءة إبداعية، إلى جانب استخدام تقنية الواقع المعزز والتحولات الفنية المتقنة لضمان تجربة مشاهدة سلسة، وهو ما يعزز مكانة البطولة كمعيار عالمي جديد في مجال الترفيه المرتبط بالرياضات الإلكترونية.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من ضيوف الشرف من نجوم الموسيقى والرياضة وصناعة المحتوى، إضافة إلى أبرز الرياضيين في عالم الألعاب الإلكترونية. ويعكس هذا التجمع المكانة العالمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية كمنصة تجمع أكبر الأسماء في قطاعات الترفيه والموسيقى والرياضة والألعاب الإلكترونية.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مايك ماكيب: «تمثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية احتفالًا عالميًّا بروح المجتمع، حيث يلتقي الإبداع والثقافة والألعاب على أكبر منصة في العالم، وأضفت الموسيقى الرسمية للبطولة في تناغمها مع حفل الافتتاح بعدًا خاصًّا لهوية الحدث، معبّرةً عن روح الشغف والأجواء الحماسية التي تجمع بين الموسيقى والرياضات الإلكترونية، ما يمهد لصيف حافل لا يُنسى».

ومع ختام حفل الافتتاح، تتجه الأنظار إلى مجريات المنافسات التي تمثل جوهر البطولة. وستحتضن ساحات بوليفارد رياض سيتي مواجهات يومية بين نخبة اللاعبين العالميين، خلال سعيهم للفوز بلقب بطولة الأندية لنسخة 2025 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.