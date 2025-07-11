أعلن نادي الشباب السعودي عن تفاصيل برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2025/2026، والذي سيُقام في النمسا، حيث يسعى الفريق من خلال هذا المعسكر الخارجي إلى رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وتقديم مستويات مميزة في الموسم القادم.ويبدأ البرنامج التحضيري يوم 15 يوليو الجاري في العاصمة الرياض، حيث سيخضع اللاعبون لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من جاهزيتهم البدنية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي. ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق إلى النمسا يوم 22 يوليو، حيث يقيم النادي معسكره التدريبي في أجواء مناسبة تساعد على رفع وتيرة الإعداد والانضباط الفني.وسيتخلل المعسكر الذي يمتد حتى منتصف أغسطس، أربع مباريات ودية يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى تجربة العناصر المختلفة، والوقوف على مستويات اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.تُفتتح سلسلة المباريات الودية يوم 28 يوليو، بمواجهة مرتقبة أمام نادي الغرافة القطري، الذي يُعد من الفرق القوية في دوري نجوم قطر. ومن المنتظر أن تمنح هذه المباراة الجهاز الفني فرصة لتقييم أداء اللاعبين على أرضية الملعب، خصوصاً أن الجهاز الفني جديد ولم يتعرف على اللاعبين من قبلوتستمر المباريات الودية بلقاء ثانٍ يوم 3 أغسطس أمام نادي الشارقة الإماراتي، أحد أبرز الأندية في الدوري الإماراتي، في مباراة ضد خصم قوي، مما يساعد على اختبار جاهزية الفريق تكتيكياً وبدنياً.ويخوض الشباب ثالث مواجهاته التحضيرية يوم 6 أغسطس، أمام نادي الشحانية القطري، في لقاء من المتوقع أن يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة المزيد من الأسماء الشابة والبديلة، إضافة إلى العمل على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية.أما المباراة الودية الرابعة، فمن المقرر أن تُقام يوم 12 أغسطس، على أن يتم تحديد هوية الخصم لاحقاً. ويُتوقع أن تكون هذه المباراة بمثابة البروفة الأخيرة للفريق قبل العودة إلى المملكة، ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي وخطط اللعب التي سيتم اعتمادها في بداية الموسم.وتختتم بعثة نادي الشباب معسكرها في النمسا وتعود إلى العاصمة الرياض يوم 13 أغسطس، ليبدأ الفريق مرحلة الإعداد الأخيرة محلياً استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد، والذي يطمح خلاله الشباب إلى المنافسة على البطولات المحلية والخليجية.وأكدت إدارة النادي أن المعسكر الإعدادي يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، وسط متابعة إدارية مستمرة، وحرص كبير على تهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق النجاح.ويُنتظر أن يشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم اللاعبون العائدون من الإعارات، مما يعزز من خيارات الجهاز الفني، و سيقدم المدير الفني الاسباني الغواسيل تقريراً فنياً بعد نهاية المعكسر يحدد فيه احتياجات الفريق الفنية.