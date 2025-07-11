انتهت المسابقات المحلية لجميع دوريات العالم المختلفة.. وبدأت أخبار الانتقالات الصيفية وكل نادٍ بدأ في فتح خط سير المفاوضات مع النادي الفلاني واللاعب الفلاني، لأجل إبرام الصفقات التي تفيد النادي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.ومع كوكبة وغزارة الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة إلا أنه يظل وسيظل الاسم الأميز والأبرز على مستوى العالم «البرغوث» الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي قائد منتخب «التانغو» وإنتر ميامي الأمريكي الذي يتابع الجميع مصيره الحالي، هل سيواصل مع فريقه أو الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.قبل موسمين وتحديداً 2023 كان اسم ميسي قريباً جداً من الانتقال لنادي الهلال إضافة لكونه سفير السياحة لدى المملكة لكنه رفض العرض الأغلى في تاريخ كرة القدم المقدم له من الزعيم الذي تخطى حاجز الـ 400 مليون يورو سنوياً، إلا أن زوجته «أنتونيلا» هي السبب الرئيسي في فشل انضمام البرغوث إلى الهلال.وأشارت حينها وسائل الإعلام العالمية إلى أن أنتونيلا حينها كانت تفضل الحياة رفقة أطفالها في أوروبا أو أمريكا، كما أنها على وجه التحديد تود العودة إلى برشلونة، كما أضافت أن أحد أبناء ميسي، لم يكن سعيداً خلال العامين الماضيين، حين تواجد فيهما الأسطورة الأرجنتينية، في العاصمة الفرنسية مع فريق باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى مدينة برشلونة مجدداً.هاجموا المسكينةبعد فشل إتمام صفقة البرغوث للهلال والهجوم الكبير الذي واجهته زوجته أنتونيلا روكوزو، حينها كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين في تصريحات سابقة مع «بودكاست»، على أن وكيل أعمال ميسي، أوضح لهم أن النجم الأرجنتيني، فضل عرض الفريق الأمريكي، بعد دخول «أديداس» و«آبل» في الصفقة، وحصوله على نسبة من أرباح الشركتين.وعن عقد ليو مع وزارة السياحة السعودية، أعلن الرئيس التنفيذي، إمكانية التجديد معه، خاصة أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحديثه عن المملكة هناك، سيساهم في تنشيط السياحة السعودية.وأشار فهد حميد الدين، إلى إعجاب ليونيل ميسي بـ«السعودية»، حيث يرى أن المملكة تستحق الزيارة، وهو قام بالفعل بهذا الأمر «مرتين»، قبل أن يوقع العقد مع وزارة السياحة.وعلق حميد الدين، بخصوص أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي التي تعرضت لانقادات عنيفة من جماهير الهلال، بعد اتهامها بإفساد الصفقة، لرفضها العيش في السعودية، قائلاً: «الناس هاجموها المسكينة.. أنا جلست معها، وأعتقد أنها ستأتي هي وصديقاتها، للسياحة في المملكة، وبدون ليو أو أي عقد.ميسي والأربعة الكباربدأت محادثات تمهيدية بين ممثلي ليونيل ميسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» حيث يملك الصندوق حصة الأغلبية في أربعة من أكبر أندية دوري روشن السعودي وهم: الاتحاد، والهلال، والنصر، والأهلي، إذ يهدف إلى تعزيز جاذبية الدوري.ورغم أنه لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن، فإن المناقشات تشير بوضوح إلى إمكانية إتمام صفقة انتقال في صيف 2025.وأعاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي محاولاته لجذب ليونيل ميسي إلى السعودية بعد توقفها في 2023، وفتح محادثات مع ممثليه بشأن احتمال انتقاله من إنتر ميامي إلى نادي الهلال.وتندرج هذه المحادثات ضمن إستراتيجية أوسع يتبعها الصندوق لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم إلى دوري روشن السعودي، رغم أنه لم يُعرف بعد إلى أي من الأندية الأربعة التابعة للصندوق، الأهلي، أو الهلال، أو الاتحاد، أو النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، يمكن أن يلعب ميسي.عقده مع إنتر مياميقدّر موقع «ترانسفير ماركت» حالياً القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني بنحو 20 مليون يورو، كما لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن مع ناديه إنتر ميامي، ما يعني أن ميسي يمكنه التوقيع مع نادٍ جديد كلاعب حر اعتباراً من 1 يوليو.ووفقاً لموقع «TEAMtalk» فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» قد أعاد فتح المحادثات مع ميسي وممثليه بعد أن تم التلميح إلى وجود اهتمام محتمل بالتعاقد معه.حقق ميسي العديد من البطولات والتكريمات كأفضل لاعب في الولايات المتحدة، لكنه سيشهد انتهاء عقده في جنوب فلوريدا مع نهاية موسم 2025، وقد ترددت أحاديث حول إمكانية تفعيل خيار التمديد لمدة 12 شهراً.ترقب جماهيرييعد ميسي أحد أبرز أهداف أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يتطلع كل من الأهلي والهلال للحصول على خدمات اللاعب، المتوج بكأس العالم في قطر 2022.وبحسب عدد من وسائل الإعلام محلياً وخارجياً فإن ناديي الهلال والأهلي دخلا بالفعل في منعطف جدي للغاية في مفاوضات مع وكيل أعمال ميسي، وأشارت الوسائل إلى أن وكيل ميسي سيقوم بدراسة كافة العروض المطروحة أمامه من دوري روشن وإنتر ميامي وسيتم تحديد وجهته خلال الفترة القادمة.الصراع التاريخيففي حال تمت صفقة انتقال النجم التاريخي الأسطورة ليونيل ميسي إلى دوري روشن لأحد من أندية الصندوق فبذلك سيعيد إلى الأذهان إشعال الصراع التاريخي بينه وبين كريستيانو رونالدو حينما كان الثنائي يلعبان في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد، ولكن هذه المرة خارج أوروبا، في مشهد سيخطف أنظار العالم بأكمله، ويحول الدوري السعودي إلى أحد أكثر الدوريات متابعة في العالم.بيرم: صفقة تاريخية.. ومستحيل ينضم للنصرمن جانبه تغزل المدير الفني التونسي والناقد الرياضي الكابتن بيرم مختاري في النجم البرغوث الأسطورة ليونيل ميسي الذي يعتبر الأفضل في العالم، وإضافته الفنية لأي نادٍ ستكون كبيرة وصفقة تاريخية عظيمة لا شك بذلك.وتابع حديثه الذي خص به «عكاظ» قائلاً: ميسي ليس مفيداً لأندية الصندوق فقط بل حتى لأي نادٍ في دوري روشن لأنه سيكون العلامة الفارقة، في المقابل فإن رتم اللعب في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي حالياً ليس بالعالي والسريع كيفما هو الحال بالدوري السعودي الذي بات أكثر سرعة وتفاعلية وانسجاماً، وكرة حديثة متطورة وأصبح أكثر متابعة من جميع أنحاء العالم.وعن النادي الذي يحتاج إلى خدمات البرغوث ميسي قال بيرم: استحالة وجوده في نادي النصر وهو أقل الحظوظ من التعاقد مع ميسي بسبب تجديد عقد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، كون أن الدون والبرغوث في فريق واحد مستحيلة جداً، وعن نادي الهلال فإن الكل شاهده في مونديال كأس العالم للأندية وأرسل رسالة للجميع بأنه نادٍ بمواصفات عالمية لا عربية، فوجود ميسي مع الزعيم بمركز صناعة اللعب بخانة «9.30» فهو سيعطي الإضافة العالية والكبيرة لكتيبة إنزاغي خاصة في وجود لاعبين سريعين كونه في ذكائه لإخراجه الكرة من قدميه ومعاونته لزملائه، إذ إن وجود ميسي سيعطي الإضافة العالية للزعيم، أما فيما يخص نادي الاتحاد وإمكانية التعاقد مع ميسي فمن وجهة نظري لو تمت الصفقة مع العميد سيشكل «توأمة» عالية بيننه وبين القائد الحالي «الحكومة» كريم بنزيما، خاصة أن الحلول الهجومية ستكون على وزن ثقيل ومرعب للخصوم، أخيراً النادي الأهلي وصفقة ميسي، فهو الأكثر حاجة لتلك الصفقة المدوية والتي ستكون حاضرة في الملعب، كون الأهلي لو أراد مواصلة التوهج في البطولة القارية التي حصل عليها واستعادة الألقاب محلياً عليه إتمام الصفقة كونه يملك لاعبين مميزين لكن ميسي سيضيف القوة الهجومية الضاربة.واختتم حديثه قائلاً: الخلاصة إذا تمت صفقة ميسي، فستكون خطوة جديدة وضخمة في تاريخ كرة القدم السعودية، ودفعة هائلة لمشروع «رؤية 2030» الذي يستهدف جعل المملكة مركزاً رياضياً عالمياً.