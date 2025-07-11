اعتمد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، مجلس إدارة نادي أبها بمنطقة عسير، لأربع سنوات، وذلك بناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للنادي والمنعقد بتاريخ 2025/07/03 وحتى 2029/07/02. وكان مجلس الإدارة المعتمد قد تشكل على النحو التالي: سعد حامد الأحمري ( رئيساً)، وعلي عبدالله القاسمي ( نائباً)، وعضوية كل من، علي أحمد علوان، ومازن محمد القحطاني، وعبدالعزيز أحمد حنبص، وطلال محمد عبدالله، وسعيد علي مسفر، وسعود عبدالله المتحمي. وكان عدد من جماهير نادي أبها قد وجهوا عبر وسائل التواصل، التبريكات والتهاني للإدارة الجديدة، مؤكدين أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة في ظل ثقتهم الكبيرة في نجاحها وتميزها، وتحقيق الألقاب والتطلعات والآمال، مطالبين، بالعمل الجاد، وعودة فريق كرة القدم إلى مصاف أندية دوري روشن. وأكدوا أن الصعود ليس حلماً، بل مشروع قابل للتحقيق، إذا توافرت الإرادة، والرؤية، والعمل الجماعي، موجهين دعوتهم لإدارة النادي، ورجال الأعمال، والجماهير إلى الالتفاف حول هذا المشروع الطموح، لكتابة فصل جديد معاً في تاريخ نادي أبها.