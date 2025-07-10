في صفقة قوية تُضاف إلى سلسلة تعاقداته المميزة، أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، قادماً من نادي إيه سي ميلان الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق في موسم 2025–2026.

الصفقة التي امتدت لثلاثة مواسم بلغت قيمتها نحو 25 مليون يورو، وفقاً لتقارير صحفية، أي أقل من القيمة السوقية للاعب التي تُقدّر بـ35 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

رغم كونه ظهيراً أيسر، إلا أن هيرنانديز يتمتع بحس هجومي لافت؛ إذ سجل 5 أهداف وصنع 6 أخرى في الموسم الماضي فقط. وخلال ستة مواسم مع ميلان، خاض 262 مباراة أحرز خلالها 34 هدفاً وقدم 45 تمريرة حاسمة، مساهماً في التتويج بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سجلاً حافلاً؛ إذ شارك في 362 مباراة خلال مسيرته مع أندية كبرى مثل أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، ألافيس، ريال سوسيداد، وميلان، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 55.