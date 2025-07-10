يصل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الإثنين القادم إلى الرياض برفقة وكيل أعماله، لبداية الإشراف على تدريب نادي النصر لكرة القدم، بعد أن وقّع عقداً لموسم واحد، وفقاً لصحيفة «أبولا» البرتغالية في تقرير لها اليوم (الخميس).

وسيعمل خيسوس على بناء الفريق النصراوي متطلعا لتحقيق آمال الجماهير النصراوية والفوز بلقب الدوري السعودي الموسم القادم وتجهيز فريق تنافسي قوي خلال السوق الصيفية الحالية بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيعمل مع مواطنه خيسوس للمرة الأولى.

ويُعد خورخي خيسوس أحد أبرز المدربين البرتغاليين، وقد لمع نجمه مع نادي بنفيكا الذي قاده لثلاثة ألقاب دوري متتالية، بالإضافة إلى بلوغ نهائي الدوري الأوروبي مرتين، كما تولى لاحقاً تدريب سبورتينغ لشبونة، قبل أن يخوض أولى تجاربه الخارجية مع الهلال السعودي في موسم 2018 - 2019، وهي التجربة التي لم تُستكمل رغم بدايتها القوية، بسبب خلافات إدارية آنذاك.

لكن النجاح الأبرز له خارج البرتغال جاء في البرازيل، حين قاد فلامنغو لتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2019، بالتتويج بكأس ليبرتادوريس، والدوري البرازيلي، والسوبر المحلي، في إنجاز لا يُنسى جعله أحد أنجح المدربين الأجانب في تاريخ الكرة البرازيلية.

وعاد المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 70 عامًا، لتولي تدريب فريق الهلال في يوليو 2023، ليحقق معه نجاحات متوالية، منها تحقيق الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، وكأس الملك، وكأس السوبر.