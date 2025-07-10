دشّن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً تدريباته اليومية بحصة استرجاعية فور وصوله إلى فالنسيا الإسبانية، استعداداً للمشاركة في بطولة كوتيف الدولية 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 حتى 30 يوليو الجاري، إذ اختار المدير الفني للمنتخب أنطونيو سيرجيو 25 لاعباً لهذا المعسكر وهم: فهد الحربي، عبدالله المحيسن، عبدالعزيز الهاشم، فيصل الشمري، محمد الصرنوخ، سالم العصيمي، ياسر الظفيري، فواز المشهور، تركي المدني، عبدالرحمن سفياني، أمجد حراج، عواجي علواني، حسين جداوي، محمد النقيدان، إلياس أبو بكر، طلال حارثي، محمد القحطاني، عمار الأحمدي، محمد فلاتة، عبدالله القحطاني، مهند القضيبي، صهيب الهوساوي، عبدالعزيز الشمري، فارس بن سالم، نواف الدوسري، عبدالرزاق عواجي.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب تشيلي الخميس 17 يوليو، ضمن البرنامج الفني الذي يسبق انطلاق البطولة، التي يشارك فيها الأخضر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: أوروغواي، فنزويلا، وموريتانيا.