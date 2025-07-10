تراجع المنتخب السعودي مركزاً واحداً في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات عن شهر يوليو 2025، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، إذ جاء «الأخضر» في المرتبة 59 عالمياً، متأثراً بنتائجه الأخيرة في بطولة الكونكاكاف الذهبية، بينما لم تشهد المراكز الخمسة الأولى عالمياً أي تغييرات، حيث حافظت الأرجنتين على الصدارة، تليها إسبانيا، ثم فرنسا، وإنجلترا والبرازيل، فيما صعد منتخب البرتغال إلى المركز السادس عالمياً، بعد تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا، ليزاحم الكبار، فيما تراجعت هولندا إلى المركز السابع، وحافظت بلجيكا على المركز الثامن، ثم جاءت ألمانيا وكرواتيا في المركزين التاسع والعاشر توالياً، بينما هبطت إيطاليا للمركز الحادي عشر، ويتربع المنتخب المغربي على القمة الأفريقية، باحتلاله المركز الـ12 عالمياً، متفوقاً على السنغال (18)، مصر (34) التي تراجعت مركزين بقيادة حسام حسن، الجزائر (36)، نيجيريا (44)، كوت ديفوار (45)، وتونس (49)، وحقق منتخب العراق تقدماً جيداً بصعوده إلى المركز 58 عالمياً، فيما تقدمت قطر مركزين لتحتل المرتبة 53 عالمياً، أما منتخبات الأردن والإمارات وعُمان فجاءت تباعاً في المراكز 64، 65، 79.