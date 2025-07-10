عُقد مساء الأربعاء المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الذي تحتضنه العاصمة الرياض في بوليفارد رياض سيتي خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس، بمشاركة غير مسبوقة من نخبة اللاعبين والفرق العالمية، في حدث يُعد الأضخم في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من حيث تنوع المسابقات وعدد المشاركين وقيمة الجوائز.

ووسط حضور إعلامي محلي وإقليمي ودولي كبير، شهد المؤتمر الصحفي مشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ورالف رايشرت، الرئيس التنفيذي، وفيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية، حيث استعرضوا كل ما يتعلق بالنسخة الثانية من الحدث العالمي وما يحمله من منافسات احترافية وأنشطة وفعاليات فريدة من نوعها.

وفي المؤتمر الافتتاحي، أعرب الأمير فيصل بن بندر بن سلطان عن عظيم الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه اللامحدود لقطاع الرياضة بشكل عام، والرياضات الإلكترونية على وجه الخصوص، الذي أثمر عن استضافة الرياض لهذا الحدث العالمي التاريخي. وقال: «نفخر كسعوديين باستضافة العالم مجدداً في الرياض مع انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية. هذا الحدث يُعد محطة مفصلية في مسيرة الرياضات الإلكترونية عالمياً، بما يعكس حجم هذا القطاع وطموحاته المتنامية، ومستقبله التنافسي. إنها لحظة فارقة من شأنها أن تُسهم في رسم ملامح هذه الصناعة لسنوات قادمة».

وأكد أهمية الحدث في تحقيق الأهداف الوطنية قائلاً: «تنظيم هذا الحدث يجسد التزام المملكة الراسخ ببناء منظومة متكاملة ومستدامة للرياضات الإلكترونية بمعايير عالمية، كما يعكس إيماننا العميق بقدرة الألعاب على تعزيز التواصل بين الأفراد وإلهامهم وتوفير فرص واعدة وملهمة للأجيال القادمة. وهو كذلك جزء من رؤيتنا الأوسع لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجالات الرياضة والألعاب والترفيه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث لم تعد هذه الرياضة حكراً على فئة محددة، بل أصبحت رياضة عالمية وحركة ثقافية مؤثرة. ويُعد كأس العالم للرياضات الإلكترونية المنصة الأبرز والأكثر توحيداً لهذا التحول، ونفخر في المملكة بأن نكون في طليعة هذا المسار وأن نُسهِم في صياغة مستقبل هذه الصناعة من أرضنا».

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي قائلاً: «كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 تجسد لقاءً عالمياً لعالم الألعاب الإلكترونية، حيث تجتمع الألعاب الشهيرة، واللاعبون المحترفون، وملايين المعجبين في احتفال مشترك يوحّده الشغف. ومن خلال أساليب البث العالمية المبتكرة، والبرامج الإبداعية الأصلية، والسرد الوثائقي نفتح آفاقاً جديدة ونصنع فرصاً واعدة ونتيح تجربة الرياضات الإلكترونية بشكل غير مسبوق. هذا الصيف يحمل طابعاً استثنائياً ليس فقط لعشاق الألعاب الإلكترونية، بل لكل من يشاركنا هذه التجربة الفريدة».

وأشار فيصل بن حمران إلى التأثير المحوري للبطولة، وقال: «كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعيد تعريف ما يمكن تحقيقه في هذه الصناعة؛ إذ تجمع نخبة الفرق العالمية للتنافس في أكثر الساحات تميزاً وتطوراً، وتقدم تجربة مليئة بالحماس لا تضاهيها أي بطولة أخرى. ومن خلال هذا الحدث، شهد العالم قصصاً ملهمة عن الانتصار والمجد عاشها اللاعبون والفرق والجماهير على حد سواء. كما أصبح هذا الحدث منصة مؤثرة تجمع كبار الناشرين والعلامات التجارية وصنّاع المحتوى ليتواصلوا مع جماهير من مختلف أنحاء العالم، ويسهموا في تشكيل ملامح مستقبل الرياضات الإلكترونية. ومع إطلاق نسخة 2025، فإننا نوجه الدعوة إلى العالم أجمع ليكون شريكاً في المرحلة القادمة. فنحن معاً نضع معايير جديدة ونفتح آفاقاً واعدة وندفع بهذه الصناعة نحو مستقبل أكثر تطوراً واتساعاً».

وسيقام الحفل الافتتاحي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية الخميس في anb arena، ويشمل عروضاً موسيقية حية من نخبة نجوم الموسيقى، إضافة إلى عروض بصرية إبداعية بطائرات الدرون إلى جانب الألعاب النارية. كما يستمر مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية بتقديم آلاف الأنشطة والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة في بوليفارد رياض سيتي التي تحتضن أيضاً منافسات بطولات الأسبوع الأول من الحدث العالمي.