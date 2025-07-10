تقاسم الجاران الهلال والنصر صدارة التصنيف الإداري لمعايير الحوكمة والشفافية للنصف الثاني من الموسم الرياضي 2024-2025، وفق إعلان وزارة الرياضة نتائج تقييم الحوكمة، التي أكدت نجاح الهلال والنصر في تحقيق العلامة الكاملة بـ29 مؤشراً من أصل 29، لينالا بذلك الدعم المستحق كاملاً (10 ملايين ريال)، فيما حقق الاتحاد والأهلي 27 مؤشراً من أصل 29، ليستحق الأول 7.5 مليون ريال فيما استحق الأهلي 6.750 مليون ريال، نتيجة الالتزام العالي بالمعايير المطلوبة.وفي المرتبة التالية جاء القادسية الذي حقق 25 مؤشراً من أصل 27، ليستحق دعماً بلغ 6.75 مليون ريال، فيما تواجد الدرعية في الفئة الثالثة بعد حصوله على 18 مؤشراً من أصل 22، مستحقاً دعماً قدره 2.45 مليون ريال، فيما تذيل العُلا القائمة بعد تحقيقه 11 مؤشراً من أصل 14، حاصلاً بذلك على دعم جزئي قيمته 250 ألف ريال، في حين خرج نيوم من دائرة الدعم تماماً، بعد أن اكتفى بتحقيق 6 مؤشرات فقط من أصل 14، ليكون بذلك غير مستحق للدعم، وفق معايير الوزارة.وعلى صعيد الأندية الرياضية العامة، واصل الاتفاق تميزه بتحقيقه 31 مؤشراً من أصل 32، ليحصل على دعم مستحق قدره 10 ملايين ريال، بينما حل الشباب خلفه بتحقيقه 30 مؤشراً، استحق بها 10 ملايين ريال.وفي الفئة «ب»، حاز الحزم على الصدارة بدرجة تقييم بلغت 6.80، يليه التعاون والفيحاء والتقدم والرياض والفتح، واستحق أصحاب هذه الفئة دعماً بلغ 7.5 مليون ريال لكل من تجاوز درجة 6.60، فيما حصلت الأندية التي سجلت بين 6.35 و6.60 على دعم بلغ 3.75 مليون ريال، بينما حُرمت الأندية التي سجلت أقل من ذلك من الدعم.