نجح القادسية في التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيغي لاعب فريق أتالانتا وهداف الدوري الإيطالي، لينضم للفريق عوضا عن المهاجم الجابوني بير إيمريك أوباميانغ الذي يتجه لفسخ التعاقد بالتراضي.وبدأت المفاوضات بين إدارة القادسية وإدارة نادي أتالانتا بعد أن قدمت الإدارة القدساوية عقدا بقيمة 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي رفضته إدارة النادي الإيطالي، ليواصل الجانب القدساوي رفع المبلغ إلى أن اتفق الطرفان على مبلغ 67 مليون يورو.وبدأ الهداف الإيطالي ماتيو ريتيغي (25 عاماً)، وُلد في الأرجنتين ويحمل الجنسيتين الإيطالية والأرجنتينية مسيرته الكروية مع بوكا جونيورز، ومن ثم إستوديانتس قبل أن يتألق ريتيغي مع فريق تيغري في موسم 2022، ما فتح له أبواب الانضمام إلى منتخب إيطاليا في عهد المدرب السابق روبرتو مانشيني في صيف 2023، ليلمع اسمه في سماء الكرة الإيطالية وينضم لفريق جنوى، ثم انتقل إلى أتالانتا في صيف 2024 مقابل 28 مليون يورو، ليقدّم موسماً استثنائياً أحرز فيه 25 هدفاً وتُوّج هدافاً للدوري الإيطالي، كما أحرز 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ليكون هدفاً قدساوياً ليقود كتيبة الهجوم للفريق الذي تنتظره 3 مشاركات محلية وهي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي احتل وصافته في الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي في ظهوره الأول في هذه البطولة، إضافة لدوري روشن السعودي للمحترفين.ولن تتوقف الصفقات القدساوية، إذ تسعى إدارة النادي لتجهيز الفريق بعناصر مميزة محلياً وأجنبياً لمواصلة تألقه الذي بدأه في الموسم الماضي ولفت حينها الأنظار، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب على أقل تقدير.