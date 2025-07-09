واصلت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم جهودها في تطوير وتأهيل الحكام الواعدين، إذ شارك (475) حكماً في قيادة مباريات دوريات البراعم للفئات السنية تحت (11 و12 و13 و14 عاماً)، خلال منافسات الموسم الماضي 2024 - 2025.ويأتي ذلك ضمن رؤية الاتحاد السعودي لكرة القدم لصقل المواهب التحكيمية الشابة، ومنحها الفرصة لاكتساب الخبرات الميدانية عبر إدارة المباريات التنافسية، بما يسهم في إعدادهم للمستويات العليا في المستقبل، وبما يسهم في تحقيق خطط الاتحاد للارتقاء بمستوى الحكام السعوديين، وتقديم المزيد منهم للمسابقات الإقليمية والقارية والدولية.وضمن خطط الاتحاد السعودي لتطوير التحكيم، خضع الحكام الواعدون مؤخراً لـ (4) دورات إعداد حضورية أقيمت في مدينة الخبر، واستمرت كل منها (3) أيام، بالإضافة إلى إقامة (8) دورات «عن بُعد»، و(11) زيارة للمناطق تم خلالها تقسيمهم إلى مجموعات لتلقي محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وقياسات بدنية ولياقية وفنية تحت إشراف نخبة من المحاضرين.يذكر أن الموسم الماضي شهد تولي الحكام الواعدين قيادة (4335) مباراة، موزعة على (832) مباراة في دوري البراعم تحت (11) عاماً، (882) مباراة في دوري البراعم تحت (12) عاماً، (1184) مباراة في دوري البراعم تحت (13) عاماً، و (1437) مباراة في دوري البراعم تحت (14) عاماً.ويعكس هذا العدد من المباريات للحكام الواعدين ثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الكفاءات الشابة، التي يتم إعدادها وفق خطة واضحة لتطوير قدراتها التحكيمية، علماً بأنه بعد نهاية هذه المسابقات وضعت لجنة الحكام خطة، تم من خلالها تصعيد (165) حكماً و (185) حكماً مساعداً للمشاركة في مسابقات الفئات السنية الأعلى تحت (15)، (16)، (17) و (18) عاماً.