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حقق الرباع عبدالله القيصوم اليوم، الميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن (110) كجم، في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال المقامة حالياً في كازاخستان، بمشاركة أكثر من (199) لاعباً ولاعبة يمثلون (23) دولة آسيوية.

وعن هذه الميدالية التي تعد الثانية في البطولة، أكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الأمين للاتحاد الآسيوي محمد الحربي، أن الاستعداد المبكر للبطولة هو سبب التفوق في البطولة الآسيوية، مبيناً أن رياضة رفع الأثقال تحظى بشعبية كبيرة في القارة الآسيوية وتهدف في المملكة إلى دعم الجيل الواعد في المشاركات الخارجية لتستمر في تحقيق الإنجازات القارية والعالمية.
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