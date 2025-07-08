نفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم المدير الفني لفريق الشباب، الإسباني إيمانول ألغاوسيل، طلباً بالتعاقد مع مهاجم بديل للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدة أن تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات فنية أو إدارية داخل النادي في المرحلة الحالية.وأوضحت المصادر أن المدرب ألغاوسيل، الذي يباشر مهماته استعداداً للموسم الجديد، شدد منذ اليوم الأول على أهمية تقييم شامل لكافة عناصر الفريق قبل اتخاذ أي قرارات فنية، حيث طلب انضمام جميع اللاعبين، سواءً المحليين أو الأجانب، بمن فيهم أولئك العائدون من فترات إعارة، إلى قائمة المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في النمسا خلال الأسابيع القادمة.ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى الوقوف المباشر على المستويات الفنية والجاهزية البدنية لكافة اللاعبين، في إطار خطة فنية متكاملة تسبق انطلاقة الموسم الجديد، على أن يعقب ذلك تقديم المدرب تقريراً فنياً شاملاً إلى إدارة النادي، يتضمن ملاحظاته التفصيلية وتوصياته النهائية بخصوص احتياجات الفريق الفنية والتعزيزات المحتملة، إن وُجدت، في بعض المراكز.وشددت المصادر على أن أي حديث عن تغييرات في خط الهجوم أو بدائل لحمدالله سابق لأوانه، إذ لم تُحسم حتى الآن التقييمات الفنية للمرحلة القادمة، في انتظار المعسكر الإعدادي ونتائجه الفنية، التي سيُبنى عليها القرار النهائي.