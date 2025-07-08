يستعد نادي إنتر ميامي الأمريكي لاتخاذ خطوة إستراتيجية حاسمة في مساعيه للحفاظ على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق في ديسمبر القادم، وسط تقارير عن محادثات متقدمة مع النادي الأهلي السعودي لضم الأسطورة الأرجنتيني.وكان ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، قد انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان، وقدم منذ ذلك الحين أداءً استثنائياً، مسجلاً 52 هدفاً وصانعاً 25 تمريرة حاسمة خلال 64 مباراة.وفي آخر ظهور له، قاد ميسي فريقه للفوز على مونتريال بنتيجة 4-1 خارج الديار يوم الأحد 6 يوليو، حيث سجل هدفين، مؤكداً استمراره في تقديم مستويات عالية رغم تقدمه في السن.إلا أن مستقبل ميسي مع الفريق الأمريكي أصبح محل تساؤلات، بعد أن كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم أمس، بأن النادي الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، دخل في محادثات مباشرة مع اللاعب للانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين فور انتهاء عقده.ويخشى إنتر ميامي من مسألة مغادرة ميسي وعدم تجديده عقده مع الفريق، حيث سيتعرض النادي لخسارة فنية وتسويقية كبيرة، لا سيما في ظل العلاقة القوية التي تجمع ميسي بزملائه الحاليين في الفريق مثل سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، ولويس سواريز.ولمواجهة هذا السيناريو، كشفت تقارير صحافية موثوقة، أبرزها ما أورده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس»، أن إدارة إنتر ميامي بدأت مفاوضات مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لضم لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول، أحد أقرب الأصدقاء إلى ميسي وزميله في المنتخب الوطني الأرجنتيني.ويُعد دي بول (31 عاماً) من أبرز العناصر التي لعبت دوراً محورياً في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، حيث اشتهر بلقب «حارس ميسي الشخصي» نظراً لدوره الدفاعي والتكتيكي المساند لقائد المنتخب.وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة أوسع تسعى من خلالها إدارة إنتر ميامي إلى إقناع ميسي بتمديد عقده، مستفيدة من اقتراب كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك، والتي من المرجح أن يلعب فيها ميسي دوراً رمزياً وسفيراً للبطولة على الأراضي الأمريكية في حال قرر الاستمرار مع إنتر ميامي.ورجح تقرير لصحيفة «ذا أتلتيك» الصادرة عن نيويورك تايمز، بقاء ميسي مع إنتر ميامي، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه داخل النادي، فضلاً عن مشروع رياضي طويل الأمد يرتكز عليه الفريق لبناء مستقبل كرة القدم في أمريكا الشمالية حول أحد أبرز أساطير اللعبة.وكشف الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في التقرير، أن النادي الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، يبذل جهوداً كبيرة للتعاقد مع ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن الجانب السعودي يضغط بقوة لجلب النجم الأرجنتيني إلى دوري روشن للمحترفين. وأوضح أورنستين أن الأهلي يتحرك بجدية لاستقطاب ميسي، في خطوة تعكس طموحات المملكة لتعزيز حضورها الكروي العالمي واستقطاب أحد أبرز أساطير اللعبة.في الوقت نفسه، أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي الأهلي السعودي قد دخل بالفعل في محادثات مباشرة مع النجم الأرجنتيني لكسب خدماته في دوري روشن السعودي للمحترفين وقيادة الفريق الأهلاوي الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات القارية والدولية.