أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، اقتراب نادي القادسية من فسخ عقد مهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «القادسية وأوباميانغ مستعدان للانفصال بالتراضي، إذ يسعى النادي السعودي إلى ضم مهاجم أصغر سنًا».

وانضم المهاجم الغابوني إلى القادسية في الصيف الماضي قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 9 ملايين يورو.

ويمتد عقد أوباميانغ مع القادسية حتى 30 يونيو 2026، وتُقدّر قيمته السوقية بـ 3.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

ولعب أوباميانغ 36 مباراة بقميص القادسية في الموسم المنصرم 2024-2025، سجل 21 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.