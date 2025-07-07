أطلق الاتحاد السعودي للسباحة برنامج «إجادة السباحة» بنسخته الجديدة ابتداء من يوليو 2025، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة السباحة ورفع مستوى الأمان والسلامة المائية بين أفراد المجتمع.ويهدف البرنامج إلى منح شهادة معتمدة في إجادة السباحة للمواطنين والمقيمين، ما يسهم في تعزيز فرص الحصول على وظائف، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب مهارات السباحة المعتمدة في إطار التعليم، والأمن، والسلامة.وتُنفذ الاختبارات في عدد من المسابح المعتمدة بوزارة الرياضة في مختلف مناطق المملكة، تشمل الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، وأبها، والطائف، وحائل، ووادي الدواسر، ونجران، والأحساء، وعرعر، ويشترط للتقدم على البرنامج التسجيل بالموقع الإلكتروني للاتحاد واجتياز الفحص الطبي، وتعبئة نموذج التسجيل، وإحضار الزي المخصص للسباحة، إضافة إلى الهوية الوطنية أو الإقامة.ويُعدّ البرنامج مبادرة نوعية من الاتحاد السعودي للسباحة، ويُشكل خطوة مهمة نحو نشر الوعي بأهمية مهارة السباحة بصفتها أداة إنقاذ وحماية، إضافة إلى تمكين الأفراد من فرص مهنية جديدة.