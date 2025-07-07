أعلنت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل في قسم دورات مدربي كرة القدم للموسم الرياضي (2025 - 2026)، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطة التطوير الفني وربط المستهدفين بأحدث المستجدات التدريبية والتعليمية.وشملت اشتراطات التسجيل لهذا الموسم عدداً من المتطلبات الجديدة، من أبرزها حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في التربية البدنية أو ما يعادلها، إلى جانب شهادة الإسعافات الأولية، مع الاستمرار في تطبيق الشروط الأساسية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تنص على لزوم ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً وبدنياً، إضافة إلى استيفاء المتطلبات الخاصة بكل مسار تدريبي واجتياز التقييمين النظري والعملي للحصول على الشهادة.وأقرت الإدارة الفنية استثناءً خاصاً للاعبين الدوليين السابقين، وهم اللاعبون الذين سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني الأول مع التأكيد على أن جميع الاشتراطات بما فيها الجديدة تُطبّق كذلك على الطلبات الخارجية الخاصة بالدورات، بمن في ذلك المرشحون بخطابات رسمية من جهات مختلفة.وفي إطار التوسّع في مجالات التطوير الفني، قررت الإدارة الفنية استحداث دورات جديدة لمحللي الفيديو واللياقة البدنية لأول مرة، وذلك تماشياً مع توجهات الاتحاد في تعزيز الكفاءات الفنية ودعم التخصصات المساندة داخل الأجهزة الفنية، على أن تُتاح تفاصيل هذه الدورات ومتطلباتها ضمن صفحة التسجيل.