اختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات مشاركته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2026، التي أُقيمت في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، ضمن المجموعة التي ضمت منتخبات الفلبين، وهونغ كونغ، وكمبوديا.وخاض أخضر السيدات خلال منافسات التصفيات التي استمرت من 29 يونيو إلى 5 يوليو (3) مباريات، إذ واجه في الأولى منتخب الفلبين وانتهت المباراة بنتيجة 3 - 0 لصالح الفلبين، ثم لعب أمام منتخب هونغ كونغ في المباراة الثانية وانتهت المباراة بنتيجة (1 - 0) لصالح منتخب هونغ كونغ، واختتم مشواره بمواجهة منتخب كمبوديا التي شهدت تنافساً قوياً وانتهت بنتيجة (2 - 1) لصالح كمبوديا، مع تسجيل المنتخب هدفه الأول في هذه التصفيات خلال هذه المباراة.وتُعد هذه المشاركة الأولى من نوعها للمنتخب الوطني للسيدات الذي تأسس عام 2019، ويضم في صفوفه لاعبات واعدات بمتوسط عُمر 23 عاماً، ما يعكس اعتماد الاتحاد على جيل شاب يُشكل قاعدة متينة لبناء مستقبل الكرة النسائية في المملكة.