أنهى نادي القادسية إجراءات التعاقد مع اللاعب الغاني كريستوفر بونسو باه، بعقد يمتد حتى عام 2029، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الرياضي القادم.ويُعد بونسو باه من أبرز المواهب الشابة الصاعدة في الكرة الغانية، إذ يبلغ من العمر 20 عاماً، ويشغل مركز الجناح، ويتميز اللاعب بسرعته الكبيرة ومهاراته الفنية العالية، وقد لفت الأنظار بأدائه اللافت خلال الفترة الماضية.ومن المقرر أن ينضم بونسو باه إلى معسكر الفريق الإعدادي الذي ينطلق الأربعاء القادم، ضمن خطة التحضيرات للموسم الجديد.وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية إدارة نادي القادسية لدعم الفريق بعناصر شابة وواعدة، قادرة على صناعة الفارق والمساهمة في تحقيق تطلعات الجماهير.