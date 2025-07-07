أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف نادي مارسيليا الفرنسي.وجاء في بيان النادي الرسمي على موقعه الإلكتروني أن تفاصيل ومدة العقد لم يتم الإفصاح عنها، مشيرًا إلى أن المفاوضات شهدت منافسة قوية مع أندية عدة كانت تسعى للحصول على توقيع اللاعب.ويمتلك المدافع الإيطالي، الذي يعود أصله للبرازيل، خبرة واسعة بعدما مثل أندية مثل لاتسيو الإيطالي، وريال بيتيس الإسباني، والاتحاد السعودي، قبل انضمامه إلى مارسيليا، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف رايو فاليكانو.ويذكر أن فريق رايو فاليكانو أنهى الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الثامن، محققًا 52 نقطة، ويهدف إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال موسم 2025-2026 المقبل.