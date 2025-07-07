احتفى الاتحاد السعودي للريشة الطائرة باليوم العالمي للريشة الطائرة، بتنظيم فعالية رياضية مجتمعية، وذلك في موقع المسار الرياضي بمدينة الرياض، تزامناً مع المناسبة العالمية التي يُحييها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في الخامس من يوليو من كل عام.وتهدف هذه الفعالية إلى نشر ثقافة هذه الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها في المملكة، من خلال تفعيلها في الأماكن العامة والمفتوحة، واستهداف مختلف شرائح المجتمع.وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية، حيث شاركوا في أنشطة تفاعلية وتجريبية أتاحت لهم فرصة التعرّف على رياضة الريشة الطائرة وتجربة أدواتها عملياً في أجواء مفتوحة، تُعزّز نمط الحياة الصحي والنشط.ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص الاتحاد على نشر ثقافة الريشة الطائرة وزيادة الوعي بأهميتها الرياضية والصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع.