أكد تقرير صحفي دخول الأهلي في مفاوضات لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الأهلي بدأ مفاوضاته مع ميسي لضمه في صفقة مجانية، عقب نهاية عقده مع إنتر ميامي في 31 ديسمبر القادم.

وأضافت أن التفاصيل المالية للمفاوضات بين الأهلي وليونيل ميسي لم تُكشف بعد، لكن بطل آسيا يعتزم توفير كل السبل لإنجاح الصفقة.

وتابعت أن نوايا اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات وعائلته لم تُحسم بعد، سواء بتجديد عقده مع إنتر ميامي أو خوض تحدٍّ جديد في الدوري السعودي.

وكان البرغوث الأرجنتيني قد انضم إلى إنتر ميامي عام 2023 في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض ميسي 64 مباراة بقميص الفريق الأمريكي، سجل خلالها 52 هدفًا، وقدّم 25 تمريرة حاسمة، وفاز مع الفريق بلقبي كأس الدوريات ودرع المشجعين.