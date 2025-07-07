توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع إيه سي ميلان الإيطالي لضم نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، فإن الهلال اتفق مع ميلان على ضم الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز مقابل 25 مليون يورو.





وكان ثيو قد انضم إلى ميلان في عام 2019 قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو.

وسجل الظهير الأيسر الفرنسي 34 هدفًا، وقدم 45 تمريرة حاسمة في 262 مباراة خاضها مع الروسونيري، وتوّج بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.

ويمتد عقد ثيو هيرنانديز مع ميلان حتى 30 يونيو 2026، وتُقدّر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».