قدم نادي نيوم شكره لنجمه السنغالي مباي دياني بعد انتهاء عقده مع فريق كرة القدم الأول الذي بدأ في يوليو 2024 وساهم من خلاله مباي في تحقيق لقب دوري يلو للدرجة الأولى وتأهل نيوم لدوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.وكتب النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «X»: «شكراً مباي دياني على جهودك وما قدمته في الفترة الماضية، نتمنى لك التوفيق في ما هو قادم».وكان مباي دياني قد انتقل لنيوم في يوليو 2024 قادماً من القادسية وشارك مع نيوم خلال الموسم الماضي في 22 مباراة في دوري يلو للدرجة الأولى وساهم في تحقيق لقبها بعد أن أحرز 14 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة وساهم دياني مع زملائه في نيوم لتأهله لدوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.وكان نيوم قد أبرم عدة صفقات مهمة استعداداً للمشاركة التاريخية الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه ومع اللاعبين أمادو كوني، وألكسندر لاكازيت، ومارسين بولكا، واللاعب المحلي فارس عابدي القادم من الفيحاء.