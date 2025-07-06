فاجأ المدير الفني لنادي نيوم «كريستوف غالتييه» الوسط الرياضي السعودي بإجادته اللغة العربية ومتابعته الجيدة لدوري «روشن» السعودي للمحترفين، إذ وجه رسالة عبر حساب النادي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «X» قال فيها: «السلام عليكم جميعاً، أنا متحمس جداً لكوني جزءاً من هذا المشروع السعودي الكبير، سعيد بالانضمام إلى أحد أفضل الدوريات في العالم، لا يمكنني الانتظار لبدء قصتي مع نادي نيوم».يذكر أن نادي «نيوم» أعلن تعاقده مع «غالتييه» خلفاً للبرازيلي «شاموسكا» الذي صعد بالفريق في الموسم الماضي. وسبق للمدرب «غالتييه» أن أشرف على تدريب عدة أندية فرنسية مثل سانت إتيان ونانسي لو ريان وباريس سان جيرمان، والدحيل القطري، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT».من جهة أخرى، تعاقد نادي «نيوم» رسمياً مع الدولي البولندي مارسين بولكا حارس مرمى فريق نيس الفرنسي لكرة القدم لمدة 4 مواسم، وسيتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد وفقاً لوسائل إعلام بولندية، بينما سيحصل نادي نيس على 16 مليون يورو مقابل التنازل عن حارس مرماه البولندي البالغ من العمر 25 عاماً.