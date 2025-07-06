تواصل مراكز التدريب الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم نجاحاتها لتحصد ثمرة جديدة من ثمار جهودها على مستوى اكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة.وشهدت مراكز التدريب الإقليمية اكتشاف العديد من المواهب التي خطفت الأنظار مبكرا لتنضم العديد منها إلى المنتخبات الوطنية للفئات السنية أخيرا، وهو ما يعكس النجاح الكبير للمراكز التي لم يدخر القائمون عليها جهدا من أجل اكتشاف المواهب، ضمن مستهدفات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير مواهب الكرة السعودية لتكون نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل.وقدمت مراكز التدريب الإقليمية خلال الفترة الماضية العديد من المواهب لمنتخبات الفئات السنية (12 عاما، 13 عاما، 14 عاما، 15 عاما، 16 عاما، 17 عاما، 19 عاما)، بإجمالي 17 لاعبا.وانضم من مركز التدريب الإقليمي في حائل 4 لاعبين وهم خضر بن وليد الدراويش، ومعمر بن سعود الجهني - (منتخب تحت 16 عاما)، تركي بن خالد السبهان - (منتخب تحت 15 عاما) ومحمد بن عبدالله الشمري - (منتخب تحت 13 عاما).وقدم المركز الإقليمي في جدة لمنتخبات الفئات السنية 3 لاعبين هم عبدالله هزازي - (منتخب تحت 17 عاما)، راكان الأزوري - (منتخب تحت 16 عاما) وسلطان بن عبدالله الحويطي - (منتخب تحت 12 عاما)، فيما قدم المركز الإقليمي في مكة المكرمة اللاعب نواف الأنصاري الذي انضم لـ(منتخب تحت 17 عاما).وانضم من المركز الإقليمي في المدينة المنورة لاعبان وهما عبدالعزيز العسيلان، وعبدالملك الخيبري - (منتخب تحت 19 عاما)، فيما قدم المركز الإقليمي في الطائف لاعبين هما رائد بدر القثامي - (منتخب تحت 16 عاما)، وناصر محمد الحارثي - (منتخب تحت 14 عاما).ومن المركز الإقليمي في الرياض «الرياض2» انضم اللاعب خالد عوض علي عوض إلى (منتخب تحت 13 عاما)، فيما انضم من القصيم اللاعب أسيد خالد الطويرب إلى (منتخب تحت 12 عاما)، بينما انضم من المركز الإقليمي في جازان اللاعب زياد محمد أحمد عاطف إلى (منتخب تحت 16 عاما)، وانضم من المركز الإقليمي في نجران اللاعب محمد مبارك آل حمسل إلى (منتخب تحت 13 عاما)، ومن المركز الإقليمي في الحدود الشمالية انضم اللاعب نايف علي زيد العنزي إلى (منتخب تحت 12 عاما).