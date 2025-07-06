نشرت شبكة «DAZN» الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، عبر صفحتها الرسمية، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي للبطولة الذي أُسدل الستار على مبارياته، إذ شهدت التشكيلة المثالية لدور الثمانية مونديال الأندية 2025، غياب لاعبي نادي الهلال السعودي، بعد خسارتهم أمام فلومينينسي بهدف مقابل هدفين.في حين دخل النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان التشكيلة المثالية لهذا الدور من مونديال الأندية 2025، إلى جانب زميليه الفرنسي دوي والبرتغالي جواو نيفيز، وأسفرت منافسات دور ربع النهائي عن تأهل كل من: فلومينينسي البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، على حساب كل من: الهلال السعودي، بالميراس البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني على الترتيب، وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:حراسة المرمى: فابيو (فلومينينسي).خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، تياغو سيلفا (فلومينينسي)، تريفوه تشالوباه (تشيلسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي).خط الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ماتيوس مارتينيلي (فلومينينسي)، أردا غولر (ريال مدريد)، كول بالمر (تشيلسي).خط الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان).