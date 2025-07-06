أعلن النصر عبر بيان رسمي انتقال نجمه الكولومبي جون دوران، إلى نادي فنربخشة التركي لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.وكانت إدارة فنربخشة قد فاوضت إدارة النصر خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعاقد مع المهاجم الكولومبي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول الذي يقوده فنياً المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما استقرت إدارة نادي النصر على الاستغناء عن اللاعب، وتمت الموافقة بعد أن كشفت التقارير الصحفية أن الصفقة ستكلف فريق فنربخشة راتب جون دوران فقط طيلة فترة الإعارة، ولم يتم وضع شرط لتفعيل أحقية الشراء بنهاية الموسم.ووافق النصر على انتقال جون دوران (21 عاماً) إلى فنربخشة بعد نصف موسم فقط قضاه مع الفريق النصر منذ وصوله في يناير الماضي قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، إذ وقّع عقداً يمتد حتى 2030 في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، وقد خاض الكولومبي الشاب 18 مباراة مع النصر وسجل خلالها 12 هدفاً، وجاءت 13 مباراة منها في دوري روشن السعودي وسجل خلالها 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة أحرز خلالها 4 أهداف.وتسعى إدارة النصر لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنجوم كبار لتعويض إخفاقات الموسم الماضي الذي خرج منه صفر اليدين، رغم أنه كان قريباً من تحقيق بطولة على أقل تقدير.