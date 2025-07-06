وجّه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صدمة مفاجئة لفريق بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة، وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة القادمة من البطولة القارية.وقرر «كاف» منح الإعفاء من خوض الدور التمهيدي إلى 5 أندية فقط وهي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي، وسيمبا التنزاني، في حين غاب اسم بيراميدز رغم تتويجه الأخير.ويستند «كاف» في تحديد الأندية المعفاة إلى التصنيف التراكمي للأداء القاري خلال آخر 5 سنوات، وهو ما لم ينجح بيراميدز في تحقيقه حتى الآن نتيجة حداثة مشاركاته في البطولات الأفريقية مقارنة بالفرق الأخرى ذات الخبرة الطويلة.وكان بيراميدز المصري قد توج أخيراً ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في النهائي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2/3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصبح رابع فريق مصري يتوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.