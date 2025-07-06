تتصدر السعودية قائمة الدول في استضافة كأس العالم للأندية 2029، وسط منافسة شرسة على البطولة التي تستضيفها حالياً الولايات المتحدة من خمس دول تتضمن قطر والبرازيل والبرتغال وإسبانيا وإندونيسيا.وذكر موقع «وان فوتبول» في تقرير نشره اليوم عن سباق استضافة نسخة 2029 من البطولة أن السعودية تستعد لاستضافة النسخة القادمة من البطولة.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر دولية أن السعودية تتحين الفرصة الأولى في السباق المحموم بين الدول الخمس التي أعلنت ترشيحها لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، وستتاح لها فرصة ذهبية لاختبار قدراتها قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، التي سيشارك بها 48 منتخباً.يشار إلى أن نسخة 2029 ستشهد مشاركة النادي الأهلي ممثلاً للسعودية، وشارك نادي الهلال السعودي في بطولة 2025 وتأهل إلى دور الثمانية وخرج على يد فريق فلوميسيني البرازيلي بعد أن أقصى الفريق السعودي منافسه مانشستر سيتي بطل أوروبا في دور الـ16.يذكر أن أنباء صحفية أوروبية أشارت إلى أن أبرز الأندية الأوروبية ترغب في زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 64 نادياً، كما ترغب أندية برشلونة الإسباني، وميلان، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد الإنجليزية، وغيرها في الحصول على حصة من التمويل والحوافز المالية من هذه البطولة التي زاد «فيفا» مبالغها أخيراً.وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية مليار دولار، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و525 مليون دولار للمشاركة.