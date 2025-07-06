ينطلق غداً معسكر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى 12 يوليو، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها في جمهورية مصر.ويضم المعسكر 24 لاعباً يمثلون المنتخب، وهم: أحمد العبيدي، علي الدورة، علي السنبي، حسن الصفار، محمد السيهاتي، علي أبو شاهين، حسين آل حمدان، عبد الله المرهون، زكريا طه، مختار العبد الوهاب، حيدر التاروتي، سلمان المعيني، أحمد الرمضان، بدر القرني، فاضل الرمضان، أمجد بيضي، قاسم الخويلدي، عبدالله آل سعدون، محمد القايد، ومهند السيهاتي.ويقود الجهاز الفني للمنتخب المدرب الإسباني جوليان رويز، تحت إشراف المدير الفني للمنتخبات إيسيدورو مارتينيز، فيما يتولى تدريب الحراس حمادة النقيب، ويضم الطاقم الفني والطبي كلاً من: أخصائي العلاج الطبيعي باقر آل كريم، والمحلل الفني يوسف آل يعقوب، إلى جانب الإداريين صادق آل سعيد، وسامي الفضل.ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إستراتيجية شاملة؛ تهدف إلى إعداد الفريق بشكلٍ تدريجي متوازن، تأهّباً للمشاركة في بطولة العالم 2025، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بأفضل صورة.