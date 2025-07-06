نفى نادي فنربخشه التركي بشدة تصريحات جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان التي قال فيها إن النادي حاول إعطاءه «منتجات تعتبر مواد منشطة» أثناء فترة الإعارة من الأهلي في موسم 2024-2025.وأكد النادي في بيان رسمي أن هذه المزاعم تشويه للحقائق ومحاولة للإضرار بسمعة النادي، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب بسبب تصريحاته المضللة.من جانبه، أوضح سانت-ماكسيمان عبر حساباته أن حديثه كان عن أشخاص داخل النادي أعطوه علاجاً يعتبر منتجاً منشطاً أثناء مرضه وأنه لا يستهدف النادي أو جماهيره.وأكد النجم الفرنسي أنه سيظل يحتفظ بمكانة خاصة لفنربخشه وجماهيره، رغم الجدل القائم، وعبّر عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة إصابته ومعاناته الصحية.وعاد ماكسيمان للرد على مشجعي فنربخشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلاً: «أنا لم أقل أن فنربخشة يغش ليفوز هذا لم أقصده أبداً».وأضاف: «أنا كنت مريضاً، وحاول الفريق الطبي تحت إشراف طبيب النادي أن يعطيني حقنة تحتوي على مواد منشطة ومحظورة، طبيب النادي كان موافقاً وأنا من أوقفت الإبرة».واستطرد: «أنا تحدّثت من أجل النادي، ولدي الأدلة، وأنا محتفظ بها، هناك أشخاص في النادي يريدون الإضرار به، لا أقصد الجميع، بل هناك أشخاص ساعدوني، فنربخشة وجماهيره ستبقون في قلبي».