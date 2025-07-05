أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن نادي النصر السعودي تقدم بعرض رسمي لضم الجناح البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد، في خطوة تهدف إلى التعاقد مع أحد أبرز الأسماء الشابة في الكرة الأوروبية.وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن النصر بدأ اتصالات مباشرة مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، وعرض على اللاعب مقابلاً مالياً ضخماً، مع استعداد النادي لتلبية كل طلبات اللاعب من أجل حسم الصفقة، في ظل اهتمام متزايد من نادي أرسنال الإنجليزي.ورغم هذا العرض المغري، أكدت المصادر للصحيفة البريطانية أن رودريغو لا يفكر حالياً في الانتقال إلى الدوري السعودي، ويفضل البقاء في أوروبا، وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال قرر مغادرة ريال مدريد. وكان أرسنال قد أبدى اهتماماً بضم اللاعب في وقت سابق، فيما تراجعت احتمالية انضمامه إلى تشيلسي بعد تعاقد الأخير مع الثنائي جواو بيدرو، وجيمي جيتينز.ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رودريغو تراجعاً في عدد الدقائق التي يشارك فيها مع ريال مدريد، خصوصاً بعد وصول كيليان مبابي، حيث لم يشارك سوى لـ23 دقيقة فقط في 4 مباريات بكأس العالم للأندية، ما عزز التكهنات حول إمكانية خروجه من النادي الملكي.كما ذكرت تقارير أخرى أن النصر يضع الجناح البرازيلي الآخر غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال كخيار بديل في حال فشل صفقة رودريغو. ويُقال إن إدارة أرسنال لا تستبعد بيع مارتينيلي ضمن خطة فنية لإعادة تشكيل الفريق بقيادة ميكيل أرتيتا، الذي يسعى للتعاقد مع جناح جديد، وقد وافق نوني مادويكي، لاعب تشيلسي، بالفعل على الشروط الشخصية تمهيداً لانتقال محتمل إلى «الغانرز».