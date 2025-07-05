وصل مدافع فريق الهلال السنغالي كوليبالي، إلى المباراة رقم 100 في مشواره مع الهلال، بعدما خاض مباراته رقم 100 بقميص الزعيم في جميع البطولات، ويعتبر الهلال ثاني أكثر الفرق التي مثّلها «كوليبالي» عبر مسيرته، بعد «نابولي» الذي لعب في صفوفه 317 مباراة، فيما يأتي «جينك البلجيكي» ثالثاً بـ92 مباراة، سجّل كوليبالي 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن فريقه الهلال ودّع بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2‑1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كامبينغ وورلد» بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ضمن دور ربع النهائي للبطولة.

وتقدم فلومينينسي أولاً بهدف ثمين قبل نهاية الشوط الأول عبر اللاعب مارتينيلي في الدقيقة 40، واستعاد الهلال توازنه في الشوط الثاني بعد تسجيله هدف التعادل عبر ماركوس ليوناردو بالدقيقة 50، قبل أن يضيف فلومينينسي هدف الفوز عبر هركوليس بالدقيقة 70 ليقود فريقه إلى نصف النهائي.

من جانبه، عبّر المدافع السنغالي كوليبالي عن فخره بأداء الفريق، وقال في تصريحات إعلامية: «كنا نستحق الفوز، الحكم لم يكن جيداً، ولم أفهم سبب عدم الرجوع إلى تقنية VAR في بعض الحالات، وعندما تخسر بهذه الطريقة يكون الأمر مؤلماً، لكنني فخور بفريقي».