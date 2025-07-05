تصدّر حارس مرمى فريق الهلال المغربي «ياسين بونو» قائمة أفضل لاعبي الزعيم خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن ودّع الزعيم منافسات البطولة إثر خسارته أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي من البطولة في نسختها الأولى بالنظام الجديد الذي شهد مشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات، إذ اختارت شبكة «سوفا سكور» العالمية، ياسين بونو أفضل لاعب هلالي في المونديال 2025، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه والتصديات الحاسمة منذ بداية البطولة وصولاً للدور ربع النهائي، وجاءت أبرز أرقام «بونو» على النحو التالي:

استقبلت شباكه 6 أهداف

مباراتان بشباك نظيفة

تصدى لـ 25 كرة خطرة

81 % نسبة نجاح التصديات

تصدي لضربة جزاء

7,84 معدل تقييم سوفا سكور