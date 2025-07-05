أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل أن الفريق قدم أداءً مشرّفاً في كأس العالم للأندية 2025، مثنياً على ما أظهره اللاعبون من روح عالية وتمثيل يليق باسم المملكة في المحافل الدولية، وقال: «أداء مشرّف قدّمه ممثل الوطن في أكبر المحافل العالمية، رفع به راية المملكة، وقارع أعتى المنافسين، عاكساً ما وصلت إليه رياضة المملكة من نهضة رياضية غير مسبوقة».وجاءت إشادة رئيس النادي عقب خسارة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في لقاء الدور ربع النهائي الذي احتضنه ملعب كامبينغ وورلد بمدينة أورلاندو الأمريكية، ليودّع الهلال البطولة بعد مشوار حافل قدّم خلاله مستويات قوية.ورغم الخروج من المنافسات، تفوّق الهلال فنيّاً على منافسه البرازيلي بحسب تقييم موقع «سوفاسكور» المتخصص، الذي منح الهلال درجة 6.88 متقدّماً على فلومينينسي الذي حصل على 6.83، في مؤشر يعكس الحضور القوي لممثل المملكة على أرض الملعب.من جانبه عبّر المدافع السنغالي كوليبالي عن فخره بأداء الفريق، وقال في تصريحات إعلامية: «كنا نستحق الفوز، الحكم لم يكن جيداً، ولم أفهم سبب عدم الرجوع إلى تقنية VAR في بعض الحالات، وعندما تخسر بهذه الطريقة يكون الأمر مؤلماً، لكنني فخور بفريقي».كما أشار اللاعب لودي إلى وجود حالة تحكيمية مثيرة للجدل، وقال: «أعتقد أن هناك ركلة جزاء لم تُحتسب، لكن هذه قرارات الحكم وعلينا أن نتقبلها، ولا نبحث عن أعذار». وبشأن مستقبله مع الفريق، أضاف: «لا أعلم ما الذي سيحدث، وسأترك القرار للنادي».