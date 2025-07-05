انهارت «روتي كاردوسو» زوجة البرتغالي «ديوغو جوتا» نجم فريق ليفربول، أثناء تشييع جنازته، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير بالقرب من مدينة زامورا، إثر انحراف سيارة جوتا من طراز «لامبورغيني» التي اشتعلت فيها النيران، بعد أيام قليلة فقط من احتفاله بزفافه على شريكة حياته «روتي كاردوسو»، إذ ظهرت «روتي» وهي تبكي بشدة، ووضعت رأسها على النعش، الذي كان يحمله زملاؤه، وكانت تبكي بشدة، كما ظهر في الجنازة أيضاً العديد من نجوم ليفربول الحاليين، أبرزهم قائد الفريق فيرجيل فان دايك، وحارس المرمى كيفن كيليهير، والمدرب آرني سلوت، الذين حرصوا على مواساة زوجته وعائلته.وكذلك حرص زميل جوتا في المنتخب البرتغالي روبين نيفيز على حضور جنازته بالرغم من أنه خاض مساء أمس الجمعة، مباراة صعبة مع فريقه الهلال السعودي أمام فلومينينسي البرازيلي (1-2) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.وحمل لاعبو ليفربول إكليلين من الزهور باللون الأحمر الخاص في النادي إلى الكنيسة، كل منهما على شكل قميص.وكان الإكليل الذي حمله فان دايك يحمل الرقم 20 مكتوباً بأزهار بيضاء، وهو الرقم الذي كان يحمله جوتا مع ليفربول، والذي تم حجبه تخليداً لذكرى النجم البرتغالي.بينما حمل الإكليل الآخر الرقم 30 الذي كان يرتديه شقيق جوتا، أندريه سيلفا (26 عاماً) الذي كان يلعب مع نادي بينافيل المنافس في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال.