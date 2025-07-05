علمت «عكاظ» أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، يستعد للتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لإنهاء عدد من الملفات المتعلقة بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب المصادر، فإن زيارة ابن نافل تهدف إلى إتمام تفاصيل نهائية لصفقات معلقة، من بينها صفقة أجنبية مكتملة يُنتظر الإعلان عنها رسمياً قريباً، إلى جانب استكمال مفاوضات مع لاعبين آخرين لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة الهلال المبكر لتجهيز الفريق بشكل مثالي قبل انطلاقة المعسكر الإعدادي وبدء منافسات الموسم القادم، وسط متابعة دقيقة من المدير الفني إنزاغي وطاقمه الفني.من جانبه أكد فهد بن نافل أن الفريق قدم أداءً مشرّفاً في كأس العالم للأندية 2025، مثنياً على ما أظهره اللاعبون من روح عالية وتمثيل يليق باسم المملكة في المحافل الدولية، وقال: «أداء مشرّف قدّمه ممثل الوطن في أكبر المحافل العالمية، رفع به راية المملكة، وقارع أعتى المنافسين، عاكساً ما وصلت إليه رياضة المملكة من نهضة رياضية غير مسبوقة».وجاءت إشادة رئيس النادي عقب خسارة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في لقاء الدور ربع النهائي الذي احتضنه ملعب كامبينغ وورلد بمدينة أورلاندو الأمريكية، ليودّع الهلال البطولة بعد مشوار حافل قدّم خلاله مستويات قوية.ورغم الخروج من المنافسات، تفوّق الهلال فنيّاً على منافسه البرازيلي بحسب تقييم موقع «سوفاسكور» المتخصص، الذي منح الهلال درجة 6.88 متقدّماً على فلومينينسي الذي حصل على 6.83، في مؤشر يعكس الحضور القوي لممثل المملكة على أرض الملعب.