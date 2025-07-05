كشفت مصادر «عكاظ» أن لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم «مصعب الجوير»، ناقش رغبته الجادة في الحصول على فرصة اللعب كأساسي خلال المرحلة القادمة، حيث أبلغ المدير الفني للفريق «سيموني إنزاغي»، برغبته في نيل دقائق أكثر داخل المستطيل الأخضر، معتبراً أن حظوظه في ذلك داخل «الزعيم» تبدو محدودة في ظل وفرة الأسماء في مركزه.وبحسب المصادر، فإن اللاعب لديه عدة خيارات مطروحة، منها الاحتراف الخارجي، إلا أن «الجوير» يميل إلى البقاء داخل الدوري السعودي وخوض تجربة جديدة مع أحد الأندية المحلية التي تضمن له التواجد بشكل أساسي.ويُنتظر أن تحسم إدارة الهلال ملف مستقبل اللاعب خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.