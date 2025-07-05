أكد المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي«ريناتو غاوتشو»، أن فوز فريقه على الهلال السعودي بنتيجة 2 – 1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، جاء ثمرة عمل جاد وتركيز تكتيكي أمام خصم منظم وقوي.وأوضح المدرب البرازيلي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء أن المباراة كانت صعبة ومثيرة، مشيراً إلى أن الهلال قدم مستوى عالياً وبلغ هذا الدور بعد فوزه المستحق على مانشستر سيتي، وهو ما يعكس قوة الفريق السعودي، وقال: «حينما تواجه فريقاً كهذا، تشعر بقيمته، لكن الحسم يكون فقط داخل أرضية الملعب»، وبيّن غاوتشو أنه اختار التشكيلة بعناية، وأجرى تعديلاً دفاعياً للحد من خطورة الكرات الهوائية للهلال، مؤكداً أن الفريق السعودي يمتلك عناصر مميزة خاصة من اللاعبين البرازيليين، وقال: «عرفنا كيف نُعطّل نقاط قوتهم، وتحديداً تفوقهم في الكرات العالية التي تصنع لهم الفارق»،وأضاف: «الهلال فريق منظم، وإنزاغي يقدّم عملاً كبيراً؛ نحن واجهنا خصماً صعباً للغاية، لكننا آمنا بقدراتنا، وقلت للاعبين إن الحسم سيكون داخل الملعب، ونجحنا في تطبيق خطتنا التكتيكية»، وحول أجواء الفريق، قال غاوتشو: «نحن مثل العائلة، اللاعبون يصفونني بالعبقري «مازحاً»، والأجواء العائلية مهمة لأننا سنمكث معاً لمدة شهر خارج البرازيل؛ نحتفل بالفوز، لكننا نركز على ما هو قادم»، وأشار إلى أن الفريق البرازيلي جاء إلى البطولة بهدف العمل والجد، مؤكداً احترامه لكل الفرق الأوروبية، مشدّداً على أن فلومينينسي يمثل الحصان الأسود للبطولة، واختتم حديثة:«الهلال أراد الفوز، لكننا كنّا نملك رغبة أكبر، ونحن نستحق التأهل وسنذهب إلى نيويورك من أجل مواصلة المشوار».إستراتيجية «ريناتو غاوتشو»:- الحد من خطورة الكرات الهوائية.- عدم ترك المساحات للهلاليين.- تعطيل مفاتيح اللعب «البرازيليين».